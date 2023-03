Gute Vorgaben aus den USA und Asien, gute Stimmung im Dax: Was bringt der Handelstag am Mittwoch? Im Fokus steht einmal mehr die US-Notenbank Fed samt Leitzinsentscheid.

Düsseldorf Der Dax hat keine Lust auf Krise. Nach der Rettung der Credit Suisse durch eine Notfusion mit der UBS hat der deutsche Leitindex seinen Aufwärtstrend am Dienstag bestätigt: Der Dax ging mit einem Plus von 1,8 Prozent bei 15.195 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel. Große Gewinner waren diesmal – die Bankaktien.

Die Vorgaben für den Handelstag am Mittwoch sehen ebenfalls positiv aus. So steht der Dax im frühen Handel vorbörslich rund 0,3 Prozent im Plus. In Asien legte der japanische Leitindex Nikkei nach einem Feiertag um 1,9 Prozent zu, auch hier erholte sich der Bankensektor. Die anderen größten Börsenplätze folgten. Und in den USA zeigten sich Anleger für eine Leitzinswoche weiter ungewöhnlich kauffreudig, alle wichtigen Indizes schlossen in der Gewinnzone.

