Börse am 22. Oktober Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf. Zahlreiche Unternehmen öffnen ihre Bücher – einige wagen aber wegen der Pandemie keine Prognose für das Gesamtjahr.

Düsseldorf Wie werden sich die Börsen am heutigen Donnerstag entwickeln? Die weltweit grassierende Coronavirus-Pandemie hat die Aktienmärkte im In- und Ausland in dieser Woche bislang belastet. Am Mittwoch verlor der deutsche Leitindex Dax 1,4 Prozent auf 12.557 Punkte und notierte damit so niedrig wie seit Anfang Oktober nicht mehr. Auch in den USA waren die Anleger nervös und stießen ihre Papiere überwiegend ab. Vorbörslich liegt der Dax leicht in der Verlustzone bei 12.484 Zählern.

Die Angst der Marktteilnehmer ist groß, dass es erneut zu flächendeckenden Lockdowns kommt. In Deutschland meldete das RKI 11.000 neue Infizierte in 24 Stunden. Ein sprunghafter Anstieg im Gegensatz zum Vortag, an dem weniger als 8000 Menschen positiv auf das Virus getestet wurden.

Mit Blick auf stetig steigende Fallzahlen in Deutschland informiert das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag um 10 Uhr in einem Presse-Briefing im Online-Format zur Entwicklung der Lage in Deutschland.

Tschechien und Irland etwa greifen zu drastischen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. In Tschechien müssen ab dem heutigen Donnerstag fast alle Geschäfte schließen. Zudem werden Ausgangsbeschränkungen verhängt.

Auch Irland verschärft massiv seine Maßnahmen im Kampf gegen die steigende Zahl an Neuinfektionen. Geschäfte, die keine lebensnotwendigen Waren verkaufen, werden geschlossen. Treffen mit anderen Haushalten sind bis auf wenige Ausnahmen untersagt.

Der konjunkturelle Ausblick für Europa bleibt nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds wegen der Coronavirus-Pandemie schwach. Die Erholung werde sich hinziehen und unterschiedlich stark ausfallen, heißt es in der jüngsten IWF-Studie. Dieses Jahr dürfte die Wirtschaft um sieben Prozent schrumpfen, sich nächstes Jahr dann um 4,7 Prozent erholen.

Das Vorkrisenniveau wird also bei weitem noch nicht erreicht. Das größte Risiko für die europäischen Staaten ist laut IWF die zweite Welle an Infektionen im Herbst und Winter. Außerdem könnte ein harter Brexit ohne Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien der Wirtschaft zum Jahreswechsel einen weiteren Schlag versetzen.

In den USA hat sich die Erholung der Wirtschaft laut der Notenbank Fed weiter langsam bis moderat fortgesetzt. Die Verbraucher kauften Immobilien und erhöhten ihre Ausgaben, teilte die Zentralbank am Mittwoch in ihrem Konjunkturbericht „Beige Book“ mit. Es gebe aber große Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen. Das wird auch an der laufenden Berichtssaison ablesbar sein. Zahlen zum dritten Quartal legen beispielsweise der Getränkekonzern Coca-Cola, der Chiphersteller Intel und die Fluggesellschaft American Airlines vor.

In Deutschland entscheiden die Gläubiger von Condor am heutigen Donnerstag in Frankfurt über die weitere Zukunft des Ferienfliegers. Die Fluggesellschaft will nach einem guten halben Jahr ihr Schutzschirmverfahren verlassen, wozu Sachwalter Lucas Flöther einen entsprechenden Plan zur Abstimmung vorgelegt hat.

Was für Anleger heute wichtig ist:

1 – Handel in den USA

An der Wall Street sind die Anleger am Mittwoch wieder vorsichtiger geworden. Nach einem schwachen Wochenauftakt rutschten die wichtigsten Aktienindizes auch am Mittwoch bis zum Handelsende wieder ins Minus. Der Dow Jones Industrial schloss 0,4 Prozent tiefer bei 28.210 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 3435 Punkte nach unten, der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,1 Prozent auf 11.665 Zähler.

Fed-Notenbankdirektorin Lael Brainard warnte den US-Kongress, dass ein Ausbleiben weiterer Konjunkturhilfen das größte Risiko für den Wirtschaftsausblick darstelle. Unterdessen breitet sich das Corona-Virus weiter aus. In den USA haben sich nach Angaben der Seuchenschutzbehörden CDC 8,249 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesopfer erhöhte sich auf 220.362.

2 – Handel in Asien

Die asiatischen Börsen haben Hoffnungen auf eine schnelle Einigung über ein billionenschweres US-Konjunkturpaket noch vor den US-Wahlen trotz Fortschritten bei den Gesprächen aufgegeben. US-Präsident Donald Trump beschuldigte die Demokraten, nicht für einen akzeptablen Kompromiss bereit zu sein.

Zuvor war ein knapp einstündiges Gespräch zwischen der Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi und US-Finanzminister Steven Mnuchin allerdings erfolgreich verlaufen und brachte Demokraten und Republikaner „näher daran, etwas aufs Papier zu bringen“, teilte Pelosis Sprecher mit.

Es blieb zunächst unklar, ob die Verhandlungen vor den US-Präsidentschafts- und Kongresswahlen am 3. November fortgesetzt werden. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 23.455 Punkten.

Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,1 Prozent und lag bei 1619 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

3 – EU und Großbritannien setzen Gespräche über Brexit-Handelspakt fort

Die EU und Großbritannien setzen ihre Gespräche über einen Brexit-Handelspakt fort, schon am Donnerstag wollen EU-Unterhändler dazu nach London reisen. Die britische Regierung hatte am Mittwoch erklärt, die gestoppten Verhandlungen fortsetzen zu wollen. London begründete dies mit einer Rede des EU-Unterhändlers Michel Barnier am Mittwochvormittag.

Barnier habe für Großbritannien wichtige Punkte anerkannt, hieß es. Aus EU-Sicht bleiben nur noch zwei bis drei Wochen, weil ein Vertrag noch vor Jahresende ratifiziert werden müsste. Gelingt dies nicht, kommt es zum Jahresende zum harten Bruch mit Großbritannien.

4 – Continental im dritten Quartal mit milliardenschweren Belastungen

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental verzeichnet auch im dritten Quartal einen Verlust. Wertminderungen wegen des absehbar schwächeren Geschäfts in den kommenden Jahren sowie Umbaukosten für das Sparprogramm schlagen im dritten Quartal mit zusammengenommen gut 1,3 Milliarden Euro zu Buche, wie das Dax-Unternehmen überraschend am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte.

Daher werde Conti trotz eines besser verlaufenen Tagesgeschäfts auch im dritten Quartal einen Verlust beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern sowie unter dem Strich ausweisen, hieß es. Das Management hat wegen der Rückschläge durch die Pandemie seinen Sparkurs verschärft. Weltweit stehen 30.000 Jobs auf der Kippe, davon 13.000 in Deutschland. Mehrere Werke sollen dichtgemacht werden.

5 – Sixt wagt keine Prognose für das Gesamtjahr

Wie wird sich heute die Sixt-Aktie entwickeln? Deutschlands größter Autovermieter wird im dritten Quartal wieder einen Gewinn erzielen. Das Ergebnis vor Steuern lag von Juli bis September mit 66 (2019: 147) Millionen Euro zwar um 55 Prozent unter Vorjahr, war anders als im zweiten Quartal aber wieder positiv, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Pullach mitteilte.

Dabei brach der Umsatz in den drei Sommermonaten um 41 Prozent auf 460 Millionen Euro ein und erholte sich damit kaum. In den ersten neun Monaten lag er mit 1,17 Milliarden Euro 39 Prozent unter Vorjahr. Sixt machte für den Quartalsgewinn neben den teilweise aufgehobenen Reisebeschränkungen vor allem Kostensenkungen verantwortlich.

Die steigenden Infektionszahlen machen Vorstandschef Erich Sixt aber vorsichtig. Angesichts der sich aktuell drastisch verschärfenden Auswirkungen der Pandemie könne für das Geschäftsjahr 2020 weiterhin keine Prognose abgegeben werden, hieß es in der Adhoc-Mitteilung.

6 – Netzwerkausrüster Adva erwartet mehr Umsatz und Gewinn

Zu deutlichen Kursbewegungen könnte es am Donnerstag beim Netzwerkausrüster Adva kommen. Dieser traut sich in diesem Jahr eine Umsatz- und eine operative Gewinnsteigerung zu. Der Umsatz werde zwischen 565 und 580 (2019: 557) Millionen Euro liegen, die bereinigte operative Umsatzrendite werde fünf bis sechs Prozent betragen, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwochabend mit.

Der Betriebsgewinn läge damit auf jeden Fall über dem Vorjahreswert von 24,8 Millionen Euro. Lieferengpässe aufgrund der Corona-Pandemie könnten die Pläne aber noch durchkreuzen, warnte Adva. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 1,6 Prozent auf 146,7 Millionen Euro, der bereinigte Betriebsgewinn verbesserte sich - vor allem dank Kostensenkungen - um die Hälfte auf gut elf Millionen Euro.

7 – Tesla meldet Rekordumsatz

Eine Meldung, die die Aktionäre von Autowerten genau studieren werden: Der Elektroautopionier Tesla hat das fünfte Quartal in Folge einen Gewinn eingefahren und mitten in der Corona-Pandemie einen Rekordumsatz erzielt.

Der Nettogewinn belief sich im dritten Geschäftsquartal auf 331 Millionen Dollar, wie das Unternehmen aus dem kalifornischen Fremont am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse schossen um gut 39 Prozent auf fast 8,8 Milliarden Dollar in die Höhe.

Tesla lieferte im Berichtszeitraum mit 139.300 Autos so viele Fahrzeuge aus wie noch nie in einem Quartal. Der Konzern bekräftigte sein Ziel, bis Ende des Jahres eine halbe Million Autos auszuliefern - wofür er allerdings den Absatz im vierten Quartal noch deutlich steigern müsste.

Unternehmenstermine am 22. Oktober

Termine für Konjunkturdaten am 22. Oktober

8 Uhr, Deutschland; GfK-Verbrauchervertrauen 11/20

8 Uhr, Deutschland: Kaufverhalten in der Coronakrise bis einschließlich 42. KW

8:45 Uhr, Frankreich, Produzentenvertrauen 10/20

9 Uhr, Euro-Zone: Online-Konferenz Europäische Zentralbank (EZB) zu europaweiten Bezahlsystemen und zum digitalen Euro

10 Uhr, Schweiz: Konjunkturprognose Herbst

13 Uhr, Türkei: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16 Uhr USA: Frühindikator 09/20

16 Uhr USA: Wiederverkäufe Häuser 09/20

16 Uhr Euro-Zone: Verbrauchervertrauen 10/20 (vorab)

Mit Agenturmaterial.