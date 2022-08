Börse am 23. August Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die deutsche Wirtschaft hofft auf positive Signale von der Kanada-Reise des Kanzlers. Anleger blicken nach dem überraschenden Rückzug des Adidas-Chefs auf die Aktie.

Düsseldorf Die Zinsangst ist auf den deutschen Aktienmarkt zurückgekehrt. Hinzu kommen die Energiepreise, die nach der russischen Ankündigung einer erneuten Gas-Lieferunterbrechung für Ende August wieder stark steigen.

Am Montag fiel der deutsche Leitindex Dax um mehr als 300 Punkte und notierte zum Börsenschluss bei 13.230 Punkten. Am heutigen Dienstag dürfte sich der Konsolidierungskurs oberhalb der Marke von 13.000 Punkten fortsetzen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der Dax vorbörslich nahezu unverändert bei 13.233 Punkten.

Auch die US-Märkte gaben zum Wochenbeginn nach. Hier wirft das am Donnerstag beginnende Notenbanktreffen in Jackson Hole, Wyoming, seine Schatten voraus. Anleger verkaufen aus Sorge vor neuen Zinsschritten bereits ihre Aktien. An den asiatischen Börsen nährte der Anstieg der europäischen Energiepreise die Sorgen der Anleger in Asien vor einer Rezession.

