Die Wall Street hat nach überraschend gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten im Minus geschlossen. Auch am Freitag stehen Konjunkturnachrichten im Fokus.

Düsseldorf War's das mit dem Funken Rally-Hoffnung? Nach einem Zwischenhoch ist der Dax am Donnerstag wieder ins Dezemberloch gefallen: Der deutsche Leitindex ging 1,3 Prozent tiefer bei 13.914 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel.

Und auch am Freitag könnten die Vorgaben aus den USA kaum schlechter sein. Der Wall Street gefällt die gute realwirtschaftliche Entwicklung nicht, weil das womöglich die Zinsen treibt. Und auf steigende Zinsen reagieren die Märkte derzeit mit Hysterie. So ließen US-Anleger am Donnerstag alle Hoffnung fahren und schickten die großen Indizes auf Talfahrt. Der Dax notiert vorbörslich im frühen Handel allerdings im Plus.

Am Freitag könnten allerdings weitere gute Konjunkturnachrichten folgen, was nach Marktlogik derzeit schlechte Nachrichten sind. In Japan stehen Inflationsdaten im Kalender, in den USA sind es Zahlen zum Privatkonsum und Auftragseingang der Wirtschaft.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen