Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Risikobereitschaft der US-Anleger erhöht. Der deutsche und der europäische Aktienmarkt könnten davon profitieren.

Düsseldorf Am Freitag haben die US-Indizes an der Wall Street im Plus geschlossen. Der technologielastige Nasdaq 100 erzielte mit einem Plus von 2,9 Prozent sogar den höchsten Tagesgewinn seit Ende November. Tech-Titel profitierten von unerwartet guten Netflix-Quartalszahlen.

Die Gewinne könnten ein Zeichen dafür sein, dass sich die Risikoneigung der Anlegerinnen und Anleger erhöht. Davon würden auch der deutsche und der europäische Aktienmarkt profitieren.

An der Börse in Frankfurt ging es ebenfalls weiter aufwärts am Freitag, die Konsolidierung ist vertagt. Der Leitindex Dax schloss mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 15.034 Punkten. Vorbörslich liegt der Dax an diesem Montagmorgen auf außerbörslichen Plattformen weiterhin im Plus.

1 – Handel in USA

