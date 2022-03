Börse am 23. März Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Zur Wochenmitte verbessert sich die Stimmung an der Börse etwas. Doch die Unsicherheit bleibt hoch. Vor allem Energiefragen sind in Europa ungeklärt.

Düsseldorf Nach dem verhaltenen Start in die Woche hatte der Dax am gestrigen Dienstag wieder an seine jüngste Erholung angeknüpft. Der deutsche Leitindex stieg bis Handelsschluss um rund ein Prozent auf 14.473 Punkte. Die Anleger gingen ungeachtet des Ukrainekriegs und der Zins- und Rezessionssorgen wieder mehr ins Risiko.

Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne ging mit plus 0,7 Prozent bei 31.914 Zählern aus dem Handel.

Für Mittwoch kündigt sich ein positiver Handelsstart an. Der Dax liegt vorbörslich knapp ein Prozent im Plus. Was heute wichtig ist:

1 – Märkte in den USA

US-Anleger haben den ersten Schreck über eventuell aggressivere Zinserhöhungen der Notenbank Fed überwunden. Sie kehrten am Dienstag an die Wall Street zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,7 Prozent höher bei 34.807 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte rund zwei Prozent auf 14.108 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4511 Punkte zu.

