Der Dax hat eine bemerkenswerte Rally hingelegt. Wirtschaftsdaten aus Deutschland, der Euro-Zone und den USA geben Aufschluss darüber, ob der Aufwärtstrend anhält.

Düsseldorf Krieg, Krisen, Inflation – aber der Dax steigt und steigt. Der deutsche Leitindex, der zwischenzeitlich auf weniger als 12.000 Punkte gefallen war, hat in kurzer Zeit rund 2500 Punkte gut gemacht.

Am Dienstag legte er weiter zu, und zwar um 0,3 Prozent auf 14.442 Punkte. Zum Rekordhoch von Anfang des Jahres – vor dem Ukrainekrieg und bei ultraniedrigen Zinsen – fehlen noch zwölf Prozent. Am Mittwoch notiert der Dax vorbörslich im Plus.

Wie sollen sich Anleger nun positionieren? Setzen sie darauf, dass der Trend anhält oder dass es wieder deutlich bergab geht? Hinweise darüber gibt es heute aus den USA. Die US-Notenbank Fed veröffentlicht das Protokoll der jüngsten Zinssitzung.

Deuten Formulierungen im Protokoll darauf hin, dass die Währungshüter die Zinsen nicht mehr so stark erhöhen? Das dürfte zu guter Stimmung an den Märkten führen.

