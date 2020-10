Börse am 23. Oktober Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die Berichtssaison geht weiter: Autobauer und Geldhäuser öffnen ihre Bücher. Wirecard kommt im Insolvenzverfahren einen wichtigen Schritt voran.

Düsseldorf Die Märkte stehen täglich stärker im Spannungsfeld der wachsenden Corona-Infektionszahlen. Bis zum Donnerstag hat der deutsche Leitindex Dax seit Wochenbeginn bereits mehr als drei Prozent nachgegeben.

am Freitag sieht es jedoch nach einem freundlichen handelsstart aus. Vorbörslich notiert das wichtigste deutsche Börsenbarometer auf der außerbörslichen Handelsplattform IG gegen 6.30 Uhr nur leicht über dem Vortagesschluss bei 12.565 Punkten.

Am Donnerstag hatte er einen anfänglichen weiteren Verlust von 1,7 Prozent allerdings fast vollständig wieder aufholen können und lediglich 0,1 Prozent im Minus bei 12.543 Punkten geschlossen.

Der Fokus der Anleger dürfte am Freitag auf den Bilanzen einiger Unternehmen zum drittel Quartal liegen. So legt etwa der Autobauer Daimler detaillierte Angaben zu seinen Quartalszahlen vor.

Außerdem will das Management des Autoherstellers die Jahresprognose des Konzerns konkretisieren. Diese lautet aktuell lediglich, dass Absatz, Umsatz und operatives Ergebnis wegen der Corona-Pandemie deutlich unter den Vorjahreswerten liegen dürften.

Auch der französische Autobauer Renault will am Freitag Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Der neue Generaldirektor Luca de Meo ist zuversichtlich, dass es bei dieser Gelegenheit „schon ein paar Zeichen dafür geben wird, dass die Maschine sich in die richtige Richtung dreht“, hatte er schon am Dienstagnachmittag in einer Videokonferenz mit einigen deutschen Journalisten gesagt.

Was für Anleger heute wichtig ist:

1 – Handel in den USA

Anleger an der Wall Street setzen weiter auf zusätzliche Konjunkturhilfen der US-Regierung. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss am Donnerstag 0,5 Prozent höher auf 28.363 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 11.506 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 3453 Punkte zu. Am Mittwoch hatten die Indizes alle im Minus geschlossen. „Alle Realisten stellen sich darauf ein, dass es vor der Wahl keine Einigung geben wird“, sagte Robert Pavlik, Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter SlateStone. Auch Commerzbank-Analystin Esther Reichelt warnte vor überzogenem Optimismus. „Denn es kommt nicht nur auf eine Einigung zwischen den Demokraten und dem Weißen Haus an.“ Das Paket müsse noch durch beide Kammern des Kongresses und der republikanische Mehrheitsführer im Senat habe einer Abstimmung über das Konjunkturpaket vor der Wahl am 3. November bereits eine Absage erteilt.

Unterdessen verfolgten Börsianer die Konjunkturdaten aufmerksam, um die wirtschaftlichen Folgen der weiter grassierenden Coronavirus-Pandemie abzuschätzen, sagte Analyst Pierre Veyret vom Brokerhaus ActivTrades. Die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe ging in der vergangenen Woche zwar zurück, blieb aber auf einem hohen Niveau.

2 – Handel in Asien

Die japanische Börse hat am Freitag im Schlepptau der Wall Street zugelegt. Den Anstieg begrenzte allerdings die schwächeren Halbleiterwerte, die von nachbörslich fallenden Intel-Aktien nach unten gezogen wurden. Der weltgrößte Chiphersteller hatte mit seinen Erlösen die Märkte enttäuscht. Vor allem das rückläufige Geschäft mit Rechenzentren setzte dem Konzern zu.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent höher bei 23.524 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1624 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

3 – Erfolgreicher Verkauf von Wirecard North America

Im Insolvenzverfahren der Wirecard AG wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die Wirecard-Tochter Acquiring & Issuing hat ihre Anteile an Wirecard North America an Syncapay verkauft. Das geht aus einer am Donnerstagabend verschickten Ad-hoc-Nachricht des Insolvenzverwalters hervor. Syncapay ist eine US-Holding-Gesellschaft, die sich auf leistungsstarke Zahlungsdienstleister fokussiert. Der Nachricht zufolge steht der Abschluss der Transaktion unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

4 – Autobauer präsentieren Quartalszahlen

Der schwäbische Traditionskonzern Daimler legt am Freitagmorgen detaillierte Zahlen zum dritten Quartal vor. Die Stuttgarter haben allerdings bereits einen Blick in ihre Bücher gewährt. Demnach haben sie im dritten Quartal rund 3,1 Milliarden Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern eingefahren nach 2,7 Milliarden vor einem Jahr. Auch um Sondereffekte bereinigt blieb diesmal (3,5 Milliarden) spürbar mehr als vor einem Jahr übrig (3,1 Milliarden). Treiber der besseren Lage waren im dritten Jahresviertel eine deutlich schnellere Erholung des Marktes vor allem in China und Effizienzsteigerungen.

An diesem Freitag will das Management bei Vorlage der detaillierten Zahlen die Jahresprognose des Konzerns konkretisieren. Diese lautet aktuell lediglich, dass Absatz, Umsatz und operatives Ergebnis wegen der Corona-Pandemie deutlich unter den Vorjahreswerten liegen dürften. Offen sind auch noch Angaben zum Umsatz und zur operativen Rendite der Geschäfte im dritten Quartal – Finanzchef Harald Wilhelm hatte sich zur Margenentwicklung im abgelaufenen Quartal aber bereits „glücklich“ gezeigt.

Auch der französische Autobauer Renault will am Freitag Zahlen zum dritten Quartal vorlegen. Der neue Generaldirektor Luca de Meo ist zuversichtlich, dass es bei dieser Gelegenheit „schon ein paar Zeichen dafür geben wird, dass die Maschine sich in die richtige Richtung dreht“, hatte er schon am Dienstagnachmittag in einer Videokonferenz mit einigen deutschen Journalisten gesagt.

Der seit Juli amtierende Italiener weiß, dass er zwei Rollen ausfüllen muss, die sich normalerweise ausschließen: die Belegschaft für neue Produkte begeistern, für „Autos mit Emotion“, und gleichzeitig den Spaßverderber spielen. In seinen eigenen Worten heißt das: „Renault muss auf Diät, der Break-even muss künftig niedriger liegen.“ 5

5 – Banken machen Bücher auf

Einblick in ihre Bilanzen geben am Freitag auch diverse Finanzinstitute. So etwa die britische Barclays Bank. Anfang Oktober kündigte das Geldhaus an, es wolle sein Geschäft mit reichen Privatkunden ausbauen. Im kommenden Jahr will die Bank demnach mit ihrem Private Banking in vier große europäische Märkte vorstoßen.

In den USA liegt der Kreditkartenanbieter American Express Zahlen vor. Das Unternehmen hatte sich zu Beginn der Coronakrise auf Zahlungsausfälle eingestellt. Vom digitalen Bezahltrend in Pandemie-Zeiten profitierte es zunächst nicht, da sich Konsumenten mit Einkäufen zurückhielten. Ob sich das über den Sommer geändert hat, erfahren Anleger am frühen Nachmittag.

6 – Verarbeitendes Gewerbe und Dienste

Für mehrere Länder wird der Purchasing Managers Index (PMI) vorgelegt – ein Indikator für Veränderungen im verarbeitenden Gewerbe. Für Deutschland wird der Wert bereits um 9.30 Uhr bekanntgegeben, um 10 Uhr für Europa und am Nachmittag für die USA.

7 – Tagung der EU-Umweltminister

Die Umweltminister der Europäischen Union wollen am Freitag unter anderem über das neue EU-Klimaziel für 2030 sprechen. Erst kürzlich hatte das Europaparlament das Ziel verschärft. Angestrebt werden müsse, bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um 60 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu senken, entschieden die Abgeordneten Anfang Oktober.

Mit Agenturmaterial.