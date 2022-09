Nach der kräftigen Leitzinserhöhung in den USA haben weitere große Notenbanken nachgezogen. Das dürfte die Märkte weiter beschäftigen.

Düsseldorf Anlegerinnen und Anleger dürfen sich nach einer turbulenten Woche auf einen ruhigeren Wochenausklang einstellen. Wichtige Termine stehen weder auf Unternehmens- noch auf Konjunkturseite an. Politisch steht der Beginn der Scheinreferenden in vier von prorussischen Separatisten besetzten Gebieten in der Ukraine im Fokus.

Die Vorgaben aus den USA dürften am deutschen Aktienmarkt nicht gerade für Kauflaune sorgen, bereits am Vortag hatte die Wall Street eine Erholung im deutschen Leitindex abgewürgt: Der Dax schloss am Donnerstag 1,8 Prozent im Minus bei 12.531 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise rund 250 Punkte höher und im Plus gelegen hatte. Die zahlreichen Notenbank-Entscheidungen hatten am Donnerstag für einen Dämpfer an den Märkten gesorgt. Am Morgen notiert der Leitindex vorbörslich nahezu unverändert bei 12.533 Punkten.

>> Lesen Sie hier: Der Tag der Zinserhöhungen – Die Notenbanken machen Ernst

1 – Handel in den USA

