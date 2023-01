Anleger erwarten heute positive Konsum- und Einkaufsdaten. Allerdings könnten die beginnenden Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst die Stimmung trüben.

Düsseldorf Aktionäre von Post und Telekom dürften heute mit Sorge nach Potsdam schauen. Dort beginnen die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst, die bereits ihre Schatten voraus geworfen haben. Bei der Post gab es im Vorfeld für Bürger und Betriebe empfindliche Warnstreiks. Die Fronten scheinen verhärtet.

Ein Lichtblick dürften das GfK-Konsumbarometer und der Einkaufsmanager-Index von S&P sein. Es wird erwartet, dass sie einen positiven Ausblick auf die nahe wirtschaftliche Zukunft geben. Ein massiver Abschwung der deutschen Ökonomie wird danach immer unwahrscheinlicher.

Der deutsche Aktienmarkt legte zu Beginn der neuen Woche mit Rückenwind aus New York zu. Der Leitindex Dax schloss mit 15.102,95 Punkten 0,46 Prozent höher. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,76 Prozent auf 28.692,69 Punkte nach oben. Auf außerbörslichen Plattformen liegt der Dax am Dienstagmorgen vorbörslich im Plus.

