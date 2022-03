Börse am 24. März Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Düsseldorf Inflationsprognosen und ein neuer Schachzug des russischen Präsidenten Wladimir Putin hatten am Mittwoch die Aktienkurse belastet. Der Dax verlor 1,31 Prozent auf 14.283 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 1,17 Prozent auf 31.541 Zähler nach.

Am Vormittag hatten schon neue Inflationsprognosen für Verluste gesorgt. Das Ifo-Institut rechnet in Deutschland für 2022 mit einer Inflation zwischen 5,1 und 6,1 Prozent. Das wäre die höchste Rate seit 1982. Auf die Stimmung drückten zudem Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wonach „feindliche Staaten“ Erdgas künftig mit Rubel bezahlen sollen.

Der Dax notiert am Donnerstag im frühen Handel auf außerbörslichen Plattformen knapp ein Prozent im Plus. Anleger blicken besonders auf die Beratungen über neue Hilfen für die Ukraine, die am Donnerstag von Nato, G7 und der EU geführt werden. Dabei soll es auch um weitere Maßnahmen gegen Russland gehen.

Außerdem legt Dax-Neuling Daimler Truck zum ersten Mal seine Jahreszahlen vor. Der Nutzfahrzeughersteller soll als eigenständiges Unternehmen profitabler werden. Was heute wichtig ist:

1 – Märkte in den USA

Nach den jüngsten Kursgewinnen machen am Mittwoch einige US-Anleger Kasse. Zudem drücke der wieder steigende Ölpreis auf die Stimmung an der Wall Street, sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege des Research-Hauses CFRA. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,3 Prozent tiefer auf 34.358 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,3 Prozent auf 13.922 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,2 Prozent auf 4456 Punkte ein.

Neben dem Ukrainekrieg beherrschte das Rätselraten um das Tempo der erwarteten US-Zinserhöhungen das New Yorker Börsengeschehen.

2 – Handel in Asien

Wegen der jüngsten Entwicklungen im Ukrainekrieg und dem Anstieg der Ölpreise gaben die asiatischen Aktien am Donnerstag nach. Die Devisenmärkte beruhigten sich. Doch der japanische Yen musste weitere starke Verluste hinnehmen.

Am Mittwoch hatte er ein Sechsjahrestief von 121,41 erreicht, da steigende US-Renditen und eine sich verschlechternde Handelsbilanz Geld aus Japan abzogen. Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent tiefer bei 27.728 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1 Prozent und lag bei 1959 Punkten.

Die Börse in Schanghai lag 0,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen verlor 0,8 Prozent.

3 – Nato, EU und G7 beraten in Brüssel zum Ukrainekrieg

Gleich drei Gipfel tagen an diesem Donnerstag in Brüssel zu Beratungen über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auf dem Programm stehen ein Sondergipfel der Nato sowie Gipfel der Europäischen Union und der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7). Bei den Spitzentreffen soll es unter anderem um weitere Unterstützung für die Ukraine und neue Maßnahmen gegen Russland gehen. Auch US-Präsident Joe Biden ist nach Brüssel gereits, um an den drei Gipfeln teilzunehmen. Es ist Bidens dritte Europareise seit seinem Amtsantritt im Januar 2021.

Laut dem Weißen Haus sollen in Brüssel weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt werden. Bei dem Gipfeltreffen der Nato soll der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenski aus Kiew zugeschaltet werden. Bei dem EU-Gipfel soll voraussichtlich ein Solidaritätsfonds für die Ukraine beschlossen werden, um das Land nach Kriegsende wieder aufzubauen. Zu dem G7-Gipfeltreffen hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eingeladen. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe der Sieben. Weitere Mitglieder sind die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan.

US-Börsenexperte Koch: „Nachrichtenvakuum bis zur Berichtssaison könnte Erholungskurs beenden“

Ein weiteres Thema dürfte humanitäre Hilfe für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sein. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks haben seit Kriegsbeginn rund 3,6 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Kein anderes Land hat bisher so viele Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen wie das Nachbarland Polen.

Biden wird am Freitag weiter nach Warschau reisen. Es wird auch erwartet, dass die USA den europäischen Verbündeten beim Thema Energie stärker unter die Arme greifen wollen. Ziel sei es, „die europäische Energiesicherheit zu verbessern und die Abhängigkeit Europas von russischem Gas zu verringern“, sagte Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan.

4 – EU-Einigung auf Digital-Gesetz in Sicht

Die Digital-Gesetzgebung in Europa könnte an diesem Donnerstag einen großen Schritt nach vorne machen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments sich auf ein Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) einigen.

Der DMA soll die Marktmacht von Tech-Riesen wie Facebook, Google und Amazon begrenzen. Für die Unternehmen soll das teils strenge Vorgaben bedeuten, für ihre Konkurrenz einen faireren Wettbewerb und für Verbraucher mehr Wahlfreiheit bei Online-Angeboten. Verhandlungsbeginn ist um 15 Uhr.

Der DMA ist Teil eines großen Digital-Pakets, das die EU-Kommission im Dezember 2020 vorgestellt hat. Der zweite Teil ist das Gesetz über Dienste (Digital Services Act, DSA), über die das Parlament und EU-Staaten noch verhandeln. Der DSA befasst sich mit gesellschaftlichen Aspekten wie Hassrede oder gefälschten Produkten.

5 – Daimler Truck zieht Bilanz

Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck steht seit Dezember auf eigenen Füße und legt am Donnerstag (9 Uhr) erstmals seine Jahreszahlen vor. Der Nutzfahrzeughersteller ist seit dieser Woche im deutschen Leitindex Dax an der Frankfurter Börse notiert und will als selbstständiges Unternehmen profitabler werden. Bei der Online-Konferenz wollen sich Vorstandschef Martin Daum und Finanzvorstand Jochen Goetz äußern.

Daimler Truck hatte im abgelaufenen Jahr mehr Fahrzeuge verkauft. Das Unternehmen setzte mit 455.000 Lastwagen und Bussen weltweit rund ein Fünftel mehr ab als im Vorjahr. Der Chipmangel schlug dem Konzern aber stark ins Kontor.

Der Hersteller mit mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist aus eigener Sicht der weltweit größte Hersteller von Lastwagen und Bussen. Er wurde Ende vergangenen Jahres aus dem damaligen Daimler-Konzern herausgelöst. Das prestigeträchtige Geschäft mit Personenwagen wurde in der Mercedes-Benz Group gebündelt. Daimler Truck hatte wegen des Ukrainekrieges alle geschäftlichen Aktivitäten in Russland vorerst eingestellt.

6 – Agrarhändler BayWa legt Zahlen vor

Russland hat die Exporte von Getreide und Dünger gestoppt. Sorgenvoll blicken manche darum auf die globale Versorgung mit Nahrungsmitteln. Nicht nur die Zahlen dürften bei der Jahresbilanz des Agrarhändlers Baywa darum im Mittelpunkt stehen. Der Konzern könnte einen Ausblick geben, was der Mangel für die eigenen Geschäfte, aber auch die Versorgungssicherheit in Europa bedeutet.





