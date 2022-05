Börse am 24. Mai Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Anleger entscheiden an diesem Dienstag, ob sich das Auf und Ab am Aktienmarkt wiederholt oder ob womöglich ein Ausbruch nach oben ansteht. Die Vorzeichen stehen allerdings schlecht.

Düsseldorf Positive Ifo-Zahlen und die Ankündigung von EZB-Chefin Christine Lagarde, das Ende der Minuszinsen einzuleiten, sorgten am Montag für Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt. Der Dax legte um 1,4 Prozent zu und schloss bei 14.175 Punkten. Die Frage am Dienstag dürfte deshalb lauten: Wiederholt sich das Muster der vergangenen Wochen?

Zuletzt hatte es nach Überschreiten der 14.000-Punkte-Marke regelmäßig Gewinnmitnahmen gegeben, die für Kursrückgänge sorgten. An diesem Dienstag entscheidet sich deshalb, ob der positive Dax-Tag sich in dieses Muster einfügt oder der Startschuss für eine deutlichere Erholung sein könnte. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex leicht im Minus.

Auch die Anlegerstimmung spricht nicht für einen Ausbruch nach oben. „Stellen Sie sich vor, wir haben eine Rally – und keiner geht hin“, kommentiert Sentimentexperte Stephan Heibel vom Analysehaus AnimusX die Lage.

