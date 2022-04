Börse am 25. April Vier Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Die Aussagen von Fed-Chef Powell drücken weiterhin vorbörslich auch den deutschen Leitindex. Investoren schauen besorgt auf den Lockdown in Schanghai.

Düsseldorf Der Dämpfer zum Wochenausklang hat den Ausblick für die Aktienmärkte in der neuen Woche getrübt. Am Montagmorgen liegt das Frankfurter Börsenbarometer vorbörslich rund 227,5 Punkte (1,64Prozent) im Minus.

Das ist ein empfindlicher Rückschlag, nachdem die Börsen zuletzt Ängste vor den Folgen des Ukrainekriegs und die Aussicht auf höhere Leitzinsen in den USA gut weggesteckt hatten. Für die Märkte gilt es schon länger als ausgemachte Sache, dass die US-Notenbank (Fed) die Leitzinsen im Mai in einem deutlichen Schritt um einen halben Prozentpunkt anheben wird.

Als aber am späten Donnerstag US-Notenbankchef Jerome Powell bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) genau einen solchen großen Zinsschritt im Mai andeutete, ging es an den führenden Indizes wie dem S&P 500 dennoch um deutliche 2,8 Prozent bergab. Die US-Notenbankerin Loretta Mester bemühte sich dann am Freitag, die Sorgen vor noch größeren Zinsschritten zu besänftigen.

