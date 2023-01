Der deutsche Leitindex ist bislang mit hohen Kursgewinnen in das neue Jahr gestartet. Neue Konjunkturdaten geben heute Aufschluss darüber, ob die Euphorie gerechtfertigt ist.

Düsseldorf Der Dax verzeichnet seit Jahresbeginn starke Kursgewinne. Die grundsätzliche Tendenz geht aufwärts: Die Märkte spekulieren, dass die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands 2023 nicht so schlecht ausfällt, wie befürchtet. Am Trend ändern bisher auch Tage mit leichten Verlusten nichts, so geschehen am Dienstag – der deutsche Leitindex schloss 0,1 Prozent tiefer bei 15.093 Punkten.

Experten sprechen von einer Pause, um das starke Wachstum zu verarbeiten. Und so dürften auch Konjunkturdaten, die am Mittwoch veröffentlicht werden, auf die positive Gesamtentwicklung einzahlen. Auch die Vorgaben aus den USA und Asien sind leicht positiv. Vorbörslich zeigt sich der Dax am frühen Mittwochmorgen mit einem Minus von etwas mehr als 0,2 Prozent aber eher zurückhaltend.

