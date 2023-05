Nach einem Rekordhoch hat der Leitindex zuletzt an Schwung verloren. Anleger blicken am Donnerstag auf eine ganze Reihe Konjunkturdaten.

Frankfurt, Düsseldorf Vor wenigen Tagen hat das wichtigste deutsche Börsenbarometer noch ein Rekordhoch erreicht. Doch diesen Schwung kann der Dax in der laufenden Woche bislang nicht mitnehmen.

So schloss deutsche Leitindex zum dritten Mal in Folge am gestrigen Mittwoch im Minus. Dabei fiel er um 1,9 Prozent auf 15.842 Zähler und damit deutlich unter die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten.

Vorbörslich notiert das Börsenbarometer auf außerbörslichen Plattformen am Donnerstagmorgen bei 15.852 Punkten und damit etwas im Plus.

Der weiter drohende Zahlungsausfall der US-Regierung belastet die US-Märkte. Abgesehen davon geht aus den gestern veröffentlichten Protokollen der jüngsten geldpolitischen Sitzung der US-amerikanischen Notenbank Fed hervor, dass die Serie an Zinserhöhungen beendet sein könnte.

Auch der Dax wird davon wohl nicht unberührt bleiben. Am heutigen Donnerstag erwarten Anleger die Veröffentlichung mehrerer Konjunkturdaten sowie die Quartalszahlen der hochverschuldeten Adler-Group-Tochter Adler Real Estate.

1 – Handel in den USA

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen