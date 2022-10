Wie ist die Stimmungslage in den Chefetagen? Der Ifo-Geschäftsklimaindex wird darüber Aufschluss geben. Bei den Einzelwerten schauen Börsianer auf SAP und Linde.

Düsseldorf Wie wird sich der Deutsche Aktienindex am heutigen Dienstag entwickeln? Am Montag hatte der Dax zugelegt. Anleger in Europa setzen auf ein abnehmendes Tempo bei den künftigen Zinsschritten in den USA. Die Aussicht auf ein weniger aggressives Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation trieb auch die Kurse an der Wall Street weiter an. Am heutigen Dienstag notiert der deutsche Leitindex leicht im Minus.

In Europa blicken viele Investoren derzeit nach Großbritannien. Der frühere britische Finanzminister Rishi Sunak wird neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. Wird er es schaffen, den dramatischen Vertrauensverlust der Anleger einzudämmen, die an der Tragfähigkeit der zunächst erwogenen schuldenfinanzierten Finanzplanung zweifelten?

