Anleger starren weiter auf die 13.000 Punkte-Marke. Die heutige Rede von Fed-Chef Powell in Jackson Hole könnte den Dax darunter fallen lassen.

Düsseldorf Seit Wochenanfang steht am deutschen Aktienmarkt die Marke von 13.000 Punkten im Fokus. Bisher notierte der Dax darüber. Den gestrigen Handelstag schloss er 0,4 Prozent im Plus bei 13.272 Zählern. Vor Handelsbeginn notiert der deutsche Leitindex auf außerbörslichen Handelsplattformen 0,5 Prozent im Plus, bei 13.329 Zählern.

Heute könnte er unter die wichtige Widerstandsmarke von 13.000 Punkten fallen. Denn am Nachmittag (16 Uhr, MESZ) hält Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Eröffnungsrede in Jackson Hole. Hier findet das jährliche Symposium der Fed statt.

>> Lesen Sie dazu auch: Die Fed geht die Inflation endlich an – doch Powell wirkt dabei wie ein Getriebener

Währenddessen trifft Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Kopenhagen auf ihren dänischen Amtskollegen. Beide wollen eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit in der Energie- und Sicherheitspolitik unterzeichnen und sich über Klimaschutz und erneuerbare Energien beraten.

