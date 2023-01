Die Bilanzsaison prägt die Entwicklung an den Aktienmärkten. Heute stehen die Zahlen vieler Börsenschwergewichte an. Und wichtige Konjunkturdaten aus den USA.

Düsseldorf Viele Anleger suchen nach den bisher deutlichen Kursgewinnen seit Jahresanfang nach Orientierung, wie es mit dem Deutschen Aktienindex (Dax) weitergehen könnte.

Der deutsche Leitindex ging am Mittwoch kaum verändert mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent bei 15.082 Punkten aus dem Handel, ähnlich wie bereits am Vortag. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der Dax vorbörslich im Plus.

Orientierung können am heutigen Donnerstag zum einen neue Firmenbilanzen verschaffen. So legt das Börsenschwergewicht SAP seine jüngsten Zahlen vor. Interessant dürfte vor allem der Geschäftsausblick des Walldorfer Softwarekonzerns sein.

Auch die US-Konzerne Intel, Visa und Mastercard dürften mit ihren Bilanzpräsentationen die Märkte bewegen. Und schließlich verrät das US-Handelsministerium am Nachmittag, wie die größte Volkswirtschaft der Welt in Zeiten von Krieg, Energiekrise und Inflation läuft.

