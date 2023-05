Der Dax setzt nach dem Rekordhoch seinen Abwärtstrend fort. Zahlen aus den USA könnten Aufschluss über die Entwicklung der weltgrößten Volkswirtschaft geben.

Frankfurt, Düsseldorf Der Dax hat auch am Donnerstag den Tag mit einem Minus beendet. Für Pessimismus an den Märkten hatten Konjunkturdaten gesorgt. Der deutsche Leitindex beendete den Handelstag letztendlich bei 15.794 Punkten und 0,3 Prozent im Minus. Am Freitag war vorbörslich keine Trendumkehr absehbar. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax bei etwa 15.795 Punkten.

Impulse können am Freitag besonders aus den USA kommen. Dort kamen die Demokraten von Präsident Joe Biden und die oppositionellen Republikaner bei ihren Verhandlungen im Schuldenstreit in Washington laut Berichten der „New York Times“ und der Nachrichtenagentur Reuters einer Einigung offenbar einen großen Schritt näher.

Außerdem werden in den USA die vorläufigen Zahlen für die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter veröffentlicht, Experten rechnen mit einem Minus im Vergleich zum April. Dazu kommen Zahlen über das Verbrauchervertrauen und die Konsumausgaben.

