Börse am 26. Oktober Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Mit SAP überbringt ein Dax-Schwergewicht den Anlegern schlechte Nachrichten: Der Software-Konzern kassiert seinen Ausblick. Was heute wichtig wird.

Düsseldorf Die steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie deuten auf einen schwachen Wochenstart an den Finanzmärkten hin. Der Dax notiert auf außerbörslichen Handelsplattformen vorbörslich bei 12.456 Zählern und damit mehr als 1,3 Prozent im Minus.

Zum Ende der vergangenen Woche hatte sich der Leitindex mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 12.645 Zählern ins Wochenende verabschiedet.

Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts vom frühen Montagmorgen 8685 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Am Samstag hatte das RKI mehr als 14.000 Neuinfektionen gemeldet – ein neuer Rekord, der allerdings zum Teil auch durch einen Server-Fehler der Behörde zustande kam.

Wie Unternehmen die neue Corona-Lage bewerten, wird am Morgen das Ifo-Geschäftsklima zeigen. Der Index war in den vergangenen Monaten noch stetig gestiegen, mit der Ausnahme des Dienstleistungssektors.

Einige große Unternehmen setzen die Berichtssaison fort. Der Softwarekonzern SAP hat bereits am Sonntagabend mitgeteilt, dass er seine Gewinnprognose nicht wird halten können. Der Umsatz sank im dritten Quartal um vier Prozent auf 6,54 Milliarden Euro. Die Aktie des Software-Konzerns fällt am Montag vorbörslich um mehr als acht Prozent.

Auch in den USA werden Quartalszahlen erwartet: Der Spielwarenhersteller Hasbro hatte die Anleger bisher enttäuscht.

In der zweiten Börsenliga könnte Lufthansa für Bewegung sorgen. Die Airline hat nun angekündigt in den sogenannten „Wintermodus“ zu schalten und noch mehr sparen zu wollen als bisher erwartet.

Was für Anleger heute wichtig ist:

1 – Handel in den USA

Die Stimmung an der Wall Street war zuletzt durchwachsen. Das Warten auf den Abschluss eines Konjunkturpakets beschäftigt die Anleger seit Wochen. Am Freitag schloss der Dow Jones 0,1 Prozent tiefer bei 28.335 Zählern. Technologiewerte stützten die Nasdaq, die 0,4 Prozent dazugewann.

Eine Einigung der Republikaner und der Demokraten im Streit um das Hilfspaket ist ungewiss. Auch rückt dabei die US-Wahl in den Fokus, die an diesem Dienstag nur noch ein Woche entfernt ist.

2 – Handel in Asien

Die asiatischen Aktien sind zu Wochenstart unter dem Druck steigender Coronavirus-Fallzahlen eingebrochen. Die USA verzeichneten in den vergangen zwei Tagen die höchste Anzahl neuer Covid-19-Ansteckungen - das wirkt bis nach Asien: Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 23.480 Punkten.

Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1618 Punkten. Die Börse in Schanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans bewegte sich kaum.

3 – Lufthansa verschärft Sparkurs

Die Lufthansa hat einen noch härteren Sparkurs angekündigt. Man werde den Flugbetrieb weiter ausdünnen und sich in Deutschland noch stärker auf Frankfurt konzentrieren, schreibt der Vorstand der Belegschaft am Sonntag. Die Konzernzentrale LAC in Frankfurt soll weitgehend geschlossen werden. Auch die Büroräume von Eurowings in Düsseldorf machen dicht.

4 – SAP kassiert Gewinnprognose

Europas größter Softwarehersteller SAP hat bereits am Sonntagabend seine Bilanz für das dritte Quartal vorgestellt. Der Umsatz sank um vier Prozent auf 6,54 Milliarden Euro, wobei Währungseffekte dazu erheblich beitrugen – bereinigt blieb der Erlös stabil. Das ist dem Cloud-Geschäft zu verdanken, dass ein Plus von elf Prozent auf 1,98 Milliarden Euro verzeichnete.

Das Betriebsergebnis ging um zwölf Prozent auf 1,47 Milliarden Euro zurück, wozu anteilsbasierte Vergütungen wesentlich beitrugen. Bereinigt stieg es um vier Prozent auf 2,07 Milliarden Euro. Damit verfehlte SAP bei diesen beiden zentralen Werten die Erwartungen der Analysten.

Allerdings hat der Softwarehersteller den Ausblick fürs laufende Jahr zum zweiten Mal gesenkt. Die Belebung der Nachfrage sei nach erneuten Einschränkungen des öffentlichen Lebens in einigen Ländern verhaltener ausgefallen als erwartet, hieß es am Sonntag in einer Ad-hoc-Mitteilung. SAP prognostiziert für 2020 nun einen Umsatz in einer Spanne zwischen 27,2 bis 27,8 Milliarden Euro (zuvor 27,8 bis 28,5 Milliarden Euro).

5 – Siemens offenbar vor Verkauf von Flender

Eigentlich wollte Siemens seine Getriebetochter 2021 an die Börse bringen. Der Plan rief auch Finanzinvestoren auf den Plan, die nun den Zuschlag kriegen sollen. Für rund zwei Milliarden Euro soll der Investor Carlyle den Zuschlag bekommen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntagabend meldete.

6 – Hasbro legt Quartalszahlen vor

Der US-amerikanische Spielwarenhersteller spürte die weltweiten Auswirkungen der Coronakrise im zweiten Quartal 2020 deutlich. Trotz weiterhin starker Nachfrage brach der Umsatz um 29 Prozent ein. Mit 860 Millionen Dollar enttäuschte Hasbro die Analysten, die 922 Millionen Dollar erwartet hatten.

Der Nettoverlust lag bei 33,9 Millionen Dollar, im Vorjahresquartal wurde noch ein Gewinn von 13,4 Millionen Dollar ausgewiesen. Das Geschäft zog zuletzt wieder an, nachdem auch Spielwarenläden wieder geöffnet hatten. Ob sich der Trend im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres fortsetzte, teilt das Unternehmen heute mit.

7 – Ifo präsentiert Geschäftsklima für Oktober

Das Münchener Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlicht den Ifo-Geschäftsklimaindex für den Monat Oktober 2020. Im Vormonat hatte sich die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland bereits zum fünften Mal in Folge auf 93,4 Punkte verbessert. Zudem erwarteten die Manager eine weitere Erholung ihrer Geschäfte.

Auch die aktuelle Situation bewerteten sie positiver: Der Lageindex stieg auf 89,2 Punkte. Lediglich im Dienstleistungssektor ging der Index zurück, nach zuletzt vier Anstiegen nacheinander. Dies war auf weniger optimistische Erwartungen zurückzuführen.





Unternehmenstermine am 26. Oktober

06:00 Uhr, Korea: Hyundai Motor, Q3-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: SAP, Q3-Zahlen (Call 14.00 h)

Deutschland: Bafin - Versicherungskonferenz - „Rolle von Versicherern in der Kapitalmarktunion und der Gesellschaft - Solvency-II-Review und Krisenbewältigung“, Berlin

Niederlande: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

Termine für Konjunkturdaten am 26. Oktober

06:00 Uhr, Japan: Frühindikatoren 08/20 (endgültig)

10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 10/20

12:00 Uhr, Deutschland: Bundesbank, Monatsbericht 10/20

13:30 Uhr, USA: CFNA-Index 09/20

15:00 USA: Verkauf neuer Häuser 09/20

Mit Agenturmaterial.