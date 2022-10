Die Berichtssaison für das dritte Quartal läuft mit vollem Schwung. Börsianer schauen heute vor allem auf Deutsche Bank, BASF und Mercedes-Benz.

Düsseldorf Wie wird sich der Deutsche Aktienindex am heutigen Mittwoch entwickeln? Am Dienstag drehte der Dax nach einem schwachen Auftakt ins Plus und ging 0,9 Prozent fester mit 13.052 Punkten aus dem Handel. Überraschend starke Konzernbilanzen hatten Europas Börsen zu ihrem höchsten Niveau seit einem Monat verholfen. Am heutigen Mittwoch notiert der Dax vorbörslich nahezu unverändert.

Die Berichtssaison für das dritte Quartal läuft mit vollem Schwung. Zahlreiche Unternehmen legen ihre Zwischenberichte vor. Die Finanzbranche ist heute unter anderem mit Deutscher Bank, Unicredit, Barclays, Standard Chartered und Santander prominent vertreten.

Beim Chemieriesen BASF erhoffen sich Anleger Details zum angekündigten Sparprogramm. Der Autobauer Mercedes-Benz wird nach Erwartung von Analysten erneut eine sehr gute Quartalsbilanz vorlegen.

