Börse am 27. April Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Zwischen Konjunkturangst und Rekordgewinnen: Die Folgen des Kriegs in der Ukraine sowie Quartalszahlen von Deutscher Bank und Mercedes-Benz prägen den Börsentag am Mittwoch.

Düsseldorf Ukrainekrieg, Inflation, steigende Zinsen: Die Konjunktursorgen vieler Investoren nehmen zu, was zu sinkenden Börsenkursen führt. Der Deutsche Aktienindex (Dax) gab am Dienstag um 1,2 Prozent auf 13.756 Punkte nach. Vor Handelsbeginn in New York hatte der deutsche Leitindex noch über der Marke von 14.000 Punkten notiert.

Analysten sprachen von einer schlechten Stimmung unter den Anlegern, was allerdings auch als Kontra-Indikator gilt und für wieder steigende Kurse spräche. Vorbörslich notiert der Dax am Mittwoch etwa ein halbes Prozent im Minus.

Die Reaktionen auf die Quartalsergebnisse der großen US-Techkonzerne dürften ebenfalls wichtige Hinweise auf die Anlegerstimmung geben.

