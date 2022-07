Börse am 27. Juli Acht Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Wie teuer wird das Gas, und wie teuer wird das Geld? Die Börsianer schauen am Mittwoch auf die russische Energiepolitik und die amerikanische Finanzpolitik – und auf viele Quartalszahlen.

Düsseldorf Mittlerweile gehören Daten über die Erdgasmenge, die stündlich und täglich durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 strömt, zur Pflichtlektüre an den Börsen. Verträge hin, Verträge her, der russische Staatschef Wladimir Putin drosselt die Gasversorgung nach Deutschland und Europa nach Belieben – und sorgt so für maximale Verunsicherung an den Märkten.

Ab heute sollen nun noch 20 Prozent der vertraglich vereinbarten Erdgasmenge durch die Ostsee nach Deutschland fließen, statt zuletzt 40 Prozent. Die Sorge, ob die europäischen Erdgasspeicher vor dem Winter ausreichend gefüllt sein werden, um über die kalte Jahreszeit zu kommen, drückt zunehmend die Kurse an den Börsen.

Der deutsche Leitindex Dax gab am Dienstag um 0,86 Prozent auf 13.097 Punkte weiter nach. Bereits am Montag hatte das Börsenbarometer ein Minus von 0,3 Prozent verzeichnet.

