In der vergangenen Woche belasteten Bankaktien den Dax. Am Montag werden sie erneut im Fokus stehen. Auch neue Zahlen könnten die Märkte bewegen.

Düsseldorf Nach einer aufregenden vergangenen Woche am Aktienmarkt, mit teils heftigen Tagesschwankungen, sucht der Dax in dieser Handelswoche eine einheitliche Richtung. Nach einem zwischenzeitlichen Minus von etwa 400 Punkten schloss der Leitindex am vergangenen Freitag mit einem Minus von 1,7 Prozent bei 14.957 Punkten.

Besonders Bankaktien haben den Dax in der letzten Woche belastet. Die Aktien der Deutschen Bank stürzten am Freitag zeitweise um fast 15 Prozent ab, die Commerzbank verlor zwischenzeitlich fast zehn Prozent. Grund dafür war, dass die Kosten für eine Absicherung gegen Zahlungsausfälle bei Anleihen der Deutschen Bank deutlich gestiegen sind.

Wenn die vorbörslichen Zahlen ein Indiz sind, kann sich der Dax am Montag erholen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der wichtigste deutsche Aktienindex am frühen Montagmorgen klar im Plus.

