Wird der deutsche Aktienindex am Dienstag seine Verluste vom Vortag wieder wettmachen? Die Vorgaben aus Asien sind überwiegend positiv.

Düsseldorf Die gute Nachricht: Der Dax verliert zum Wochenstart nicht mehr so stark wie noch zuletzt. Die schlechte Nachricht: Ein Jahrestief hat er am Montag im Handelsverlauf dennoch erreicht. Der Leitindex ging letztlich 0,5 Prozent tiefer bei 12.228 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel.

Die Skepsis der Anleger ist derzeit groß, allenfalls Schnäppchenjäger nutzen die fallenden Kurse. Während die Talfahrt auch in den USA anhält, notieren Asiens Börsen am Dienstag im Handelsverlauf überwiegend im Plus. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am heutigen Dienstag im Plus starten.

Dabei sind kaum neue Handelsimpulse in Sicht. Die politischen Lagen scheinen aktuell eingepreist, die konjunkturelle Krisenstimmung (Stichwort: Rezession) ebenso. Ob die jüngsten Aussagen von EZB-Chefin Lagarde und Bundesbank-Präsident Nagel in Europa sowie positive Signale einer US-Notenbankerin bezüglich der Inflation die Kurse maßgeblich beeinflussen können, ist noch offen.

