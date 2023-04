Am Freitag blicken Anlegerinnen und Anleger auf Konjunkturdaten. Außerdem gibt es mit Bayer und Merck zwei große Aktionärs-Hauptversammlungen.

Frankfurt, Düsseldorf Der Zinsentscheid der Bank of Japan steht an, die Inflation ist hoch – doch die Aktienmärkte zeigen sich weiter unbeeindruckt. Am Freitag dürfte es im Dax wie bereits seit letzter Woche vor allem seitwärts gehen. Vorbörslich lag der deutsche Leitindex am Morgen auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Plus.

Am gestrigen Donnerstag hatte der Dax nach einem eher schwachen Auftakthandel fast unverändert bei 15.800 Punkten geschlossen.

Zwar rechnen inzwischen Privat- wie Profianleger mit fallenden Kursen in naher Zukunft, doch auch am Freitag gibt es dafür vermutlich wieder zu viele positive Impulse. Die Zahlen von Mercedes werden wohl gut ausfallen und auch das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im ersten Quartal leicht gewachsen sein.

1 – Handel in den USA

