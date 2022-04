Börse am 28. April Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Zwischen Inflation und Quartalszahlen: Zahlreiche Termine unter anderem der US-Riesen Apple und Amazon prägen den Börsentag am Donnerstag.

Düsseldorf Ein klarer Trend ist auf dem Aktienmarkt weiterhin nicht erkennbar. Der Dax beendete den Mittwochshandel 0,3 Prozent höher bei 13.794 Punkten. Unterstützend wirkten dabei die Kursgewinne an der Wall Street. Vorbörslich notiert der Dax am Donnerstag auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Plus.

Den heutigen Tag dürften die zahlreichen Quartalszahlen bestimmen. In den USA veröffentlichen Branchenriesen wie Apple, Amazon und Intel ihre Bücher, in Deutschland unter anderem die Delivery Hero SE.

Mit Blick auf die Konjunkturtermine wird vor allem die Veröffentlichung des aktuellen Inflationswert für Deutschland im Tagesverlauf relevant. Die weltweiten Unsicherheiten auf dem Energiemarkt hatten die Preise auch im vergangenen Monat in die Höhe getrieben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen