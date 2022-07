Börse am 28. Juli Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Nach dem Fed-Zinsentscheid ist vor der deutschen Inflation: Die Börsianer dürften die Folgen der US-Geldpolitik vom gestrigen Abend genauso bewegen wie die Inflationszahlen am Mittag.

Düsseldorf Anleger und Anlegerinnen schauen heute auf die Folgen der gestrigen Zinserhöhung in den USA. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat ihren Leitzins zum zweiten Mal stark um 0,75 Prozentpunkte erhöht.

Der deutsche Aktienmarkt erholt sich etwas von den Kursverlusten der beiden vergangenen Handelstage. Der Dax schloss am Abend bei 13.171 Punkte. Damit konnte der deutsche Leitindex während seiner sechstägigen Verschnaufpause nach der 1000-Punkte-Rally von Anfang bis Mitte Juli bisher die 13.000-Punkte-Marke verteidigen.

Am Morgen notiert das deutsche Börsenbarometer auf außerbörslichen Handelsplattformen im Plus. Kursbewegend dürften am Donnerstag neben den Maßnahmen der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation die erwartete Schätzung des Preisniveaus in Deutschland sein.

Auf der Unternehmensseite stehen eine ganze Reihe von Quartalszahlen an, unter anderem von Volkswagen, der Deutschen Bahn, Apple und Stellantis. Die Zahlenwerke dürften allesamt von den Folgen des Ukrainekriegs geprägt sein.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Was heute wichtig ist:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen