Börse am 28. September Sechs Dinge, die für Anleger heute wichtig sind

Die steigenden Infektionszahlen haben dem Dax vergangene Woche zu schaffen gemacht. Heute richten sich alle Blicke auf einen Börsengang in Frankfurt.

Düsseldorf Steigende Infektionszahlen hatten dem Dax die schwächste Börsenwoche seit Juni beschert: Am Freitag schloss der deutsche Leitindex bei nur noch 12.469 Punkten und damit gut ein Prozent im Minus. Dabei sorgen verschieden Risiken für ein eher schwieriges Börsenumfeld: Neben den steigenden Infektionszahlen in Europa und der Angst vor neuen Restriktionen, sind auch die nahenden US-Wahlen und der Austritt der Briten aus der EU weiterhin Problemfaktoren.

Am heutigen Montag richtet sich der Fokus der Anleger auf die von Siemens abgespaltete Tochter Siemens Energy. Ihr Gang aufs Parkett ist risikobehaftet, denn Investoren und Gewerkschaften ringen um ihre Interessen. Im besten Fall lockt die Aufnahme in den Dax.

Wie es um den wirtschaftlichen Aufschwung steht, könnten Zahlen des Statistischen Bundesamts deutlich machen. Der Frühindikator für Gewerbeumsätze war nach dem Einbruch im Frühjahr in den vergangenen Sommermonaten wieder gestiegen. Es wird erwartet, dass sich dieser Trend auch für den August weiter fortgesetzt hat. Am Montagmorgen notiert der Dax vorbörslich leicht im Plus bei 12.636 Punkten.

Was heute wichtig ist:

1 – Handel in den USA

Wieder einmal waren es die Tech-Werte die der Wall Street ein gutes Wochenende beschert haben. Der Dow Jones der Standardwerte schloss am Freitag bei 27.173 Zählern und damit 1,3 Prozent im Plus. Der breiter gefasste S&P gewann 1,5 Prozent, der technologielastige Nasdaq sogar 2,3 Prozent.

Anleger warten unterdessen jedoch weiterhin auf eine Einigung der Regierung auf ein weiteres Hilfspaket. 380 Milliarden Dollar seien noch nicht genutzt heißt es aus dem Finanzministerium und der US-Notenbank Fed. Dass Demokraten und Republikaner jedoch zeitnah den Weg für dieser Geld frei machen ist unwahrscheinlich, nunmehr fünf Wochen vor den Präsidentschaftswahlen.

2 – Handel in Asien

Die Kursgewinne zum Ausklang der vergangenen Woche an der Wall Street haben am Montag auch die japanischen Aktien angeschoben. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index.N225 0,7 Prozent auf 23.371 Punkte. Allerdings bremste die Angst über die weitere Entwicklung der Coronavirus-Pandemie die Kursgewinne in Asien. Die Börse in Schanghai fiel um 0,2 Prozent.

In Tokio trübte die Absage des Börsengangs des Speicherchipherstellers Kioxia die Stimmung. Die Aktien des Anteilseigners Toshiba rutschten um drei Prozent, andere Chipwerte fielen ebenfalls.

3 – Siemens Energy startet an der Börse

Das abgespaltene Energiegeschäft von Siemens startet am Montag an der Börse. Kurz nach 9 Uhr soll in Frankfurt der erste Preis für die Papiere von Siemens Energy festgestellt werden.

Aktionären von Siemens wurden sie automatisch in ihre Depots gebucht. 55 Prozent am neuen Unternehmen wurden so verteilt. 35,1 Prozent der Anteile bleiben zunächst bei Siemens, weitere 9,9 beim Pensionsfonds des Konzerns.

Siemens Energy steht vor großen Herausforderungen, denn der Energiemarkt ist im Wandel. Gerade der Markt mit Produkten für Kohlekraftwerke wird sukzessive wegbrechen. Zudem will Unternehmenschef Christian Bruch das Unternehmen auf mehr Marge trimmen und dafür unter anderem Standorte schließen.

An der Börse könnte es für Siemens Energy durchaus turbulent losgehen. Denn viele Anteile landen durch die automatische Einbuchung bei institutionellen Investoren, die sie möglicherweise nicht halten wollen oder dürfen. So müssen beispielsweise Fonds, die den Dax abbilden, die neue Aktie, die nicht im Dax ist, abstoßen. In Siemens-Kreisen rechnet man mindestens für zwei bis drei Wochen mit größeren Schwankungen. Langfristig gilt Siemens Energy angesichts seiner Größe aber durchaus als Kandidat für den Dax.



4 – Softbank stellt neuen Roboter vor

Die Robotiksparte des japanischen Telekom-, Medien- und Tech-Konzerns stellt an diesem Montag einen neuen Roboter vor. Unternehmensgründer und CEO Masayoshi Son hat nach dem Erwerb der damaligen Alphabet-Tochter Boston Dynamics die Sparte Robotik deutlich ausgebaut. Bekanntester Roboter des Unternehmens ist das kommunikative Humanoid-Modell „Pepper“, das seit einigen Jahren stetig um neue technische Fähigkeiten ergänzt wird.

5 – Umsatzentwicklungen im Gewerbe

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht die Zahlen für die Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft im August. Der neue Frühindikator, der auf den Umsatzsteuervoranmeldungen der Branche basiert, war nach dem Corona-bedingten Einbruch im März und April wieder gestiegen, zuletzt auf 125,9 Punkte im Juli – 1,9 Prozent mehr als im Vormonat. Auch für den August wird ein Anstieg erwartet. Vor der Krise im Februar lag der Wert bei 132,5 Prozent.

6 – Französische Regierung stellt Haushalt vor

Die französische Regierung gibt das Haushaltsbudget für das Jahr 2021 bekannt. Trotz der durch die Pandemie verursachten Rezession soll die Verschuldung nicht ausufern.

Termine Unternehmen am 28. September

09:00 Deutschland: Erstnotiz von Siemens Energy an der Börse nach der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens

Sonstige Termine

08:00 Deutschland: Statistisches Bundesamt zu Erzeugerpreisen für Dienstleistungen, 2. Quartal 2020

11:00 Deutschland: Online-Vorstellung der Studie „Digital Marketing Benchmarks 2020“ des Deutschen Dialogmarketing Verbands

14:00 Deutschland: Telefon-Pk Finanzagentur zur Emissionsplanung des Bundes für das 4. Quartal 2020

Europa: Treffen der EU-Verkehrsminister

Mit Agenturmaterial.