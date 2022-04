Börse am 29. April Neun Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Am Freitag erwartet die Börse die Inflationszahlen für die Euro-Zone und die deutsche Wirtschaftsleistung im ersten Quartal. Zudem halten gleich mehrere Konzerne ihre Hauptversammlung ab.

Düsseldorf Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt angesichts des unsicheren Umfelds wechselhaft: Nach Bekanntgabe der Inflationsrate für April gab der Dax am Donnerstag Teile seiner Gewinne wieder ab und ging 1,3 Prozent höher bei 13.980 Punkten aus dem Handel, das Tageshoch belief sich auf 14.074 Punkte.

Die Teuerung lag im April in Deutschland bei 7,4 Prozent. Experten hatten mit einem Plus von 7,2 Prozent zum Vorjahresmonat gerechnet. Vorbörslich notierte der Dax am Freitag auf außerbörslichen Handelsplattformen im Plus.

Mit Blick auf die Unternehmen ist der heutige Tag von mehreren Quartalszahlen und Hauptversammlungen geprägt. In Deutschland öffnet unter anderem BASF seine Bücher. Der Chemiekonzern, Bayer, Vonovia, Continental, Hella, Mercedes-Benz, Credit Suisse und Boeing haben die Aktionäre zur Hauptversammlung eingeladen.

