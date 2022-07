Börse am 29. Juli Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Nach der deutschen Inflation kommt die im Euro-Raum: Anleger blicken heute erneut auf Konjunkturzahlen. Außerdem öffnen Autohersteller ihre Bücher.

Düsseldorf Nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn befindet zeigt sich beim Dax wieder ein positiver Trend. Der deutsche Leitindex schloss am Donnerstag 0,9 Prozent im Plus bei 13.281 Punkten, auch am Vortag hatte es eine leichte Erholung gegeben. Am Morgen notiert das deutsche Börsenbarometer auf außerbörslichen Handelsplattformen erneut im Plus bei 13.363 Punkten.

Geprägt war der gestrige Tag von den neuen Zahlen zum US-Wachstum im zweiten Quartal und der vorläufigen Schätzung zur Inflationsrate im Juli. Heute stehen weitere Wachstumszahlen für Deutschland sowie für den Euro-Raum und die EU an. Darüber hinaus veröffentlicht die Statistikbehörde Eurostat die Schnellschätzung für die Inflation im Euroraum im Juli.

Nach Ländern im Euro-Raum aufgeteilt gibt es außerdem Zahlen zur wirtschaftlichen Entwicklung und den Verbraucherpreisen in Spanien, Italien und Frankreich.

Auf Unternehmensseite veröffentlichen zahlreiche Unternehmen ihre Quartals- und Halbjahreszahlen. Darunter sind die Autohersteller Audi und Renault.

Was heute wichtig ist:

