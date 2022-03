Börse am 29. März Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Nach seiner Seitwärtsphase legt der Dax einen guten Wochenstart hin. Heute stehen neue Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau im Fokus.

Düsseldorf Der deutsche Aktienmarkt ist mit Gewinnen in die Woche gestartet. Gestützt von den anstehenden Gesprächen zwischen Kiew und Moskau, notierte der Dax am Montag in der Spitze 2,2 Prozent im Plus bei 14.628 Punkten. Daraufhin setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Dax schloss bei 14.417 Punkten.

Am heutigen Dienstag dürften die Ergebnisse der neuen Verhandlungsrunde zwischen den Delegationen der Kriegsparteien die Märkte bestimmen. Dem Kreml zufolge soll es ein Treffen in Istanbul geben. Ukrainische Medien haben sich ähnlich geäußert. Vorbörslich liegt der Leitindex gut 1,7 Prozent im Plus bei rund 14.540 Zählern.

Auch die Energieversorgung Europas steht heute im Mittelpunkt. So veröffentlicht das Statistische Bundesamt seinen Bericht zu Energiepreisen und Energieimporten.

In Berlin wird derweil ein Gas-Abkommen zwischen Deutschland und Italien unterzeichnet. Die Ölpreise dürften ebenfalls in den Fokus geraten. Am Montag lösten harte Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in China eine Talfahrt der Ölpreise aus.

