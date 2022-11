Heute veröffentlicht das statistische Bundesamt die Daten zur Entwicklung der Teuerung in Deutschland. Anleger blicken zudem erneut auf den Krisenkonzern Adler.

Düsseldorf An diesem Dienstag blicken Anleger auf die Entwicklung der Verbraucherpreise in Deutschland. Das statistische Bundesamt veröffentlicht die vorläufige Inflationsrate im November. Zum Wochenstart am Montag fiel der Dax um 1,1 Prozent auf 14.383 Punkte. Je nachdem wie hoch die Inflationsrate ausfällt, könnte der Dax weiter fallen oder seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der Dax am Morgen vor Eröffnung der Börsen unverändert.

Zuletzt reagierte der deutsche Aktienmarkt allerdings auf Proteste gegen die Zero-Covid-Politik in China. Anleger zeigten sich verunsichert und nahmen Gewinne mit. Die aktuellen Covid-Ausbrüche schüren zudem die Angst vor weiteren wirtschaftlichen Einschränkungen und Lieferkettenproblemen.

Wichtig sind am Dienstag auch die Quartalszahlen der Adler-Group. Der Immobilienkonzern steckt seit Monaten in der Krise, konnte sich aber zuletzt mit einigen Gläubigern kurzfristig einigen. Außerdem präsentiert der britische Billigflieger Easyjet seine Jahreszahlen.

