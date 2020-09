Börse am 29. September Acht Dinge, die für Anleger heute wichtig sind

Die Zahl der Neuinfektionen in der Corona-Pandemie steigt in vielen Ländern an. Wird dies das Börsengeschehen am Dienstag belasten?

Düsseldorf Nach starken Kursgewinnen zum Auftakt der Börsenwoche deuten die Signale auch am Dienstag auf Kursgewinne am Frankfurter Aktienmarkt. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex rund 0,3 Prozent im Plus.

Zum Wochenauftakt hatten Schnäppchenjäger am Montag den europäischen und US-amerikanischen Börsen den besten Tag seit Wochen beschert. Der Dax stieg am Montag um 3,2 Prozent auf 12.870 Punkte. Der Euro Stoxx 50 zog 2,9 Punkte auf 3227 Zähler an.

Für den Handel am Dienstag sind auch die Vorzeichen aus den USA gut, die Vorgaben aus Asien fallen derweil gemischt aus. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass sich nach den kräftigen Verlusten der vergangenen Woche viele Anleger mit Aktien eindeckten.

Über allen Entwicklungen an den Märkten, seien es die USA oder Europa, steht derzeit die Frage, wie sich die Corona-Pandemie weiterentwickelt. Die Politik prüft weltweit angesichts stark steigender Fallzahlen schärfere Gegenmaßnahme – auch in Deutschland: Am Dienstag beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie.

1 – Handel in den USA

Nach der längsten Verlustserie seit einem Jahr haben Schnäppchenjäger den US-Börsen zu Gewinnen verholfen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 1,5 Prozent höher auf 27.584 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,9 Prozent auf 11.117 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,6 Prozent auf 3351 Punkte zu. Die Kursgewinne zeigten, dass bei den Anlegern die Zuversicht auf eine anhaltende Konjunkturerholung steige, sagte John Traynor, Chefinvestor bei People's United Advisors.

Gefragt waren die Aktien, die zuletzt besonders stark unter Druck geraten waren. Dazu gehörten Bankenwerte wie die Titel von JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of America oder Citigroup mit einem Plus von bis zu 3,1 Prozent. Auch Reisewerte standen auf dem Einkaufszettel: Die Aktien von Delta Air Lines, United und American Airlines notierten bis zu 5,2 Prozent höher, Kreuzfahrtunternehmen wie Norwegian Cruise, Royal Caribbean oder Carnival schafften immerhin noch ein Plus von bis zu 2,3 Prozent.

2 – Handel in Asien

Die asiatischen Märkte konnten am Dienstag mit neugewonnener Dynamik teilweise Gewinne aufbauen. Positive Anzeichen für eine wirtschaftliche Erholung Chinas versetzen die Anleger in Kauflaune, obwohl die Coronavirus-Pandemie weiter global die Wirtschaften schwächt. Die Anleger werden vor der ersten US-Präsidentschaftsdebatte vorsichtig bleiben und hoffen auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen über ein neues US-Hilfspaket.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 23.434 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,8 Prozent und lag bei 1649 Punkten. Die Börse in Schanghai lag 0,5 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1 Prozent.

3 – Freihandelsgespräche der EU mit Großbritannien

Die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union über einen Handelspakt nach dem Brexit starten am Dienstag in die vorerst letzte Runde. Das Team des britischen Chef-Unterhändlers David Frost wird in Brüssel erwartet. Besonders umstritten sind die Punkte Fischerei sowie die staatlichen Regeln und Subventionen für britische Unternehmen. Die bisher acht Verhandlungsrunden haben keine greifbaren Ergebnisse gebracht.



4 – Statistisches Bundesamt nennt Zahlen zur Inflation

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Verbraucherpreisindex für Deutschland im September 2020. Im August hatten sich die Verbraucherpreise im Vergleich zum August 2019 nicht verändert, im Vergleich zum Juli 2020 waren sie um 0,1 Prozent gesunken. Für das Gesamtjahr wird für Deutschland derzeit eine Inflationsrate von 0,7 Prozent erwartet.

5 – Beratungen über weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten an diesem Dienstag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Bei der Videokonferenz geht es um eine Abstimmung der Strategie für Herbst und Winter vor dem Hintergrund gestiegener Ansteckungszahlen. Anleger fürchten weitere Beschränkungen, die Wirtschaft belasten könnte.

6 – Grenke wehrt sich gegen Shortseller-Vorwürfe

Bei der Leasingfirma Grenke hat die Finanzaufsicht eine Sonderprüfung gestartet. Die Beratungsgesellschaft Mazars habe im Auftrag der Bafin die Untersuchung aufgenommen, hatte Grenke am Montag mitgeteilt. Gründer Wolfgang Grenke äußert sich indes im Handelsblatt-Interview erstmals zu den Vorwürfen des Shortsellers Fraser Perring. Er sagt: „Ich habe nichts zu verbergen.“

Grenke wehrt sich gegen die Vorwürfe eines Investors, der als sogenannter Leerverkäufer auf einen Kursverfall der Aktien wettet. Die Titel haben sich seit Beginn der Attacke vor knapp zweit Wochen nicht erholt, sie kosteten am Montag mit rund 31 Euro noch immer nur halb so viel wie vor der Veröffentlichung der Vorwürfe.

7 - Allianz mit Klage konfrontiert

Bei den Einzelwerten werden Anleger am Dienstag unter anderem die Kursentwicklung von Allianz achten. Denn der Versicherungskonzern sieht sich in den USA mit milliardenschweren Klagen von Pensionsfonds konfrontiert, die mit mehreren Hedgefonds in der Coronakrise drastische Verluste erlitten hatten.

8 - Hornbach legt Geschäftszahlen vor

Die Baumarktkette Hornbach legt Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 vor, das im August endete. Für das erste Geschäftsquartal von März bis Mai 2020 hatte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 1,58 Milliarden Euro gemeldet – ein Plus von fast 18 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn (Ebit) lag bei 173 Millionen Euro, nach 97 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Baumärkte gehören zu den Gewinnern der Coronakrise, da viele Menschen die erzwungene Zeit zu Hause zu Renovierungen nutzten.

