Porsche wird heute den größten deutschen Börsengang seit Jahrzehnten hinlegen. Doch es bleibt fraglich, ob das dem restlichen Markt auf die Sprünge helfen kann.

Düsseldorf Porsche-CEO Oliver Blume gibt heute den Startschuss für den Börsenhandel – und ist ab dann CEO von zwei börsennotierten Unternehmen, VW und Porsche. Am Mittwochabend wurde bekannt, dass Porsche für 82,50 Euro pro Aktie an die Börse geht und damit das obere Ende der Preisspanne erreicht.

Damit schafft der Sportwagenhersteller in einem sehr ungemütlichen Marktumfeld den größten Börsengang seit Jahrzehnten. Insgesamt wird die VW-Tochter so mit gut 75 Milliarden Euro bewertet. Sofern der Kurs nicht nach dem IPO einbricht, winkt sogar ein Platz im Leitindex Dax.

Dieser bewegte sich am Mittwoch zunächst unter die wichtige Marke von 12.000 Punkten, stabilisierte sich aber in der Folge und schloss mit 12.183 Punkten sogar 0,4 Prozent im Plus. Schlechte Konjunkturdaten und ein steigender Gaspreis nach der möglichen Sabotage der Nord-Stream-Pipelines hatten den Dax zunächst abrutschen lassen.

