Nach den jüngsten Kursgewinnen blicken Anlegerinnen und Anleger auf die Veröffentlichung einiger Einkaufsmanagerindizes. Im Fokus steht außerdem die Opec+-Entscheidung.

Düsseldorf, Frankfurt In der vergangenen Handelswoche konnte der Dax seine jüngsten Kursgewinne verteidigen. Am Freitag schloss der Leitindex 0,7 Prozent im Plus bei 15.628 Punkten und damit nur rund 50 Punkte unter seinem bisherigen Jahreshoch. Am Montag notiert er vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen zunächst leicht im Minus.

Anlegerinnen und Anleger blicken zu Wochenbeginn unter anderem auf die Rohstoffmärkte: Der Verbund Opec+ hatte am Sonntag überraschend angekündigt, die Ölproduktion kürzen zu wollen. Konkret dürfte die Produktionsmenge ab Mai um rund eine Million Barrel (je 159 Liter) pro Tag niedriger ausfallen.

Außerdem stehen am Mittwoch gleich mehrere Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm: S&P Global veröffentlicht die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im März in Deutschland, die Indizes der gesamten EU sowie weiterer Länder der Euro-Zone. Hinzu kommt der Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie im März des Institute of Supply Management (ISM).

