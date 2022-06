Börse am 3. Juni Vier Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Im Fokus der Anleger dürfte an diesem Freitag der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung stehen. Kann sich der Dax den zweiten Tag in Folge behaupten?

Düsseldorf Zins- und Inflationssorgen, Rezessionsängste und der Ukrainekrieg haben in den vergangenen Wochen für große Verunsicherung an den Märkten gesorgt. Die Freitagsfrage lautet daher: Kann sich der deutsche Aktienmarkt in einem schwierigen Umfeld beweisen und seinen Erholungsversuch vom Vortag fortsetzen?

Seit Jahresbeginn verzeichnet der Dax ein Minus von rund zehn Prozent. Trotz enttäuschender US-Konjunkturdaten ging der deutsche Leitindex am Donnerstag jedoch ein Prozent höher bei 14.485 Punkten aus dem Handel. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert das Frankfurter Börsenbarometer am Freitag vor dem Handelsstart nochmal etwa 0,9 Prozent höher bei 14.618 Punkten.

