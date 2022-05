Börse am 3. Mai Fünf Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Im Fokus der Anleger stehen heute Geschäftszahlen mehrerer Dax-Unternehmen. Zudem werden in Deutschland die Arbeitslosenzahlen veröffentlicht.

Düsseldorf Der Dax steht am Dienstag im Zeichen der Zahlen. Gleich drei Mitglieder des deutschen Leitindex präsentieren Quartalsbilanzen – oder haben das am Montagabend bereits getan. In die Woche ist der Dax mit Verlusten gestartet, das Börsenbarometer ging am Montag 1,1 Prozent tiefer bei 13.939 Punkten aus dem Frankfurter Handel. Vorbörslich notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen gut ein Prozent im Plus.

Im Fokus der Anleger dürfte zum Handelsstart unter anderem Covestro stehen. Der Kunststoffhersteller kassierte am Montagabend nachbörslich die Prognose, die Aktie gab im späten Handel deutlich nach. Am Dienstag legen dann mit der Deutschen Post und Siemens Healthineers noch zwei weitere Dax-Konzerne Quartalszahlen vor.

Zudem steht eine ganze Reihe weiterer Geschäftsberichte in Deutschland, Europa und den USA an. Mit dabei sind Uniper, Sanofi, Logitech oder Pfizer. Ebenfalls im Terminkalender stehen die aktuellen Arbeitslosendaten.

