Nach einem spektakulären Start stürzte der Dax am Dienstag deutlich ab. Am Mittwoch dürfte vor allem der Fed-Zinsentscheid im Fokus stehen.

Frankfurt, Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax ist spektakulär in die verkürzte Handelswoche gestartet: Nachdem der Dax ein neues Jahreshoch bei 16.011 Punkten markierte, rutschte der Kurs am Nachmittag deutlich ins Minus. Zum Handelsschluss notierte das Börsenbarometer rund 1,2 Prozent tiefer bei 15.727 Zählern. Am frühen Mittwochmorgen notierte der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Plus.

Ein Grund für den Absturz am Dienstag könnte die hartnäckige Inflation in der Euro-Zone sein: Die Inflationsrate im April hat sich im gesamten Euroraum wieder leicht erhöht. Die Preise stiegen um 7,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, im März hatte der Wert noch bei 6,9 Prozent gelegen. Die weiterhin hohe Inflation spricht dafür, dass die EZB am Donnerstag die Zinsen erneut anheben könnte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen