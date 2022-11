Nach der Fed-Entscheidung stehen am Donnerstag Konjunkturdaten aus China im Fokus. Außerdem legen einige Unternehmen ihre Quartalszahlen vor.

Düsseldorf Am Mittwoch hat der Aufwärtstrend am deutschen Aktienmarkt eine Pause eingelegt. Damit endete eine sieben Tage andauernde Gewinnserie. Zum Handelsschluss lag der Dax 0,6 Prozent im Minus bei 13.257 Punkten.

Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax an diesem Donnerstagmorgen vorbörslich im Minus: Er steht rund 0,5 Prozent und damit 65 Punkte unter dem Schlusswert vom Vortag.

Am Mittwochabend erhöhte die US-Notenbank Fed erneut den Leitzins, um die hartnäckig hohe Inflation zu bekämpfen. Sie schraubte den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte nach oben – auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Es war bereits der vierte große Zinsschritt in Folge, der an den Finanzmärkten allerdings erwartet wurde.

