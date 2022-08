Die Haltemarke bei 12.827 Punkten droht zu fallen. Anleger blicken heute vor allem auf die deutschen Inflationsdaten für den August.

Düsseldorf Im Dax droht die nächste Haltemarke zu fallen. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der deutsche Leitindex vor Handelsbeginn leicht im Plus.

Am Montag hatte der Dax seine Verluste vom Freitag eingrenzen können und ging 0,6 Prozent im Minus bei 12.893 Punkten aus dem Handel. Zuvor war er in der Spitze um 1,6 Prozent bis auf 12.758 Zähler gefallen. Am Freitag hatte der Index bereits die psychologisch wichtige Schwelle von 13.000 nach unten durchbrochen.

Im Fokus stehen heute vor allem die deutschen Inflationsdaten für den August. Interessant wird in diesem Zusammenhang auch die Klausurtagung des Bundeskabinetts im Schloss Meseberg. Erwartet wird, dass es bei den Beratungen vor allem um das geplante dritte Entlastungspaket wegen der hohen Energiepreise gehen wird. In vergangenen Monaten hatten unter anderem Entlastungsschritte der Regierung dafür gesorgt, dass die Inflationsrate eingedämmt werden konnte.

1 – Handel in den USA

