Börse am 30. März Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax konnte seinen guten Start am Dienstag zwar fortführen. Doch die Konjunkturprognose der „Wirtschaftsweisen“ und neue Inflationsdaten könnten die Stimmung dämpfen.

Düsseldorf Am Dienstag konnte der deutsche Aktienmarkt seinen guten Wochenstart noch fortführen. Der deutsche Leitindex schloss mit 2,8 Prozent und 14.820 Punkten deutlich im Plus. So ein hoher Schlusskurs wurde seit Beginn des Ukrainekriegs nicht mehr erreicht. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hatten die Anleger positiv gestimmt.

An diesem Mittwochmorgen notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen vorbörslich im Minus, bei rund 14.735 Zählern.

Für einen Dämpfer an den Märkten könnte die Konjunkturprognose der „Wirtschaftsweisen“ sorgen. Angesichts der Folgen des Ukrainekriegs haben sie diese deutlich nach unten revidiert. In ihrer aktuellen Prognose gehen die Wirtschaftsweisen nur noch von einem Wachstum des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 1,8 Prozent in 2022 aus.

Auch die vorläufigen Inflationsdaten stehen heute im Fokus. Das Statistische Bundesamt gibt um 14 Uhr eine erste Schätzung der Teuerungsrate für März bekannt. Im Februar 2022 hatte die Rate bei den Verbraucherpreisen die Fünf-Prozent-Marke überschritten.

