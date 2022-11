Das europäische Statistikamt veröffentlicht heute die Inflationsdaten für die Euro-Zone. Außerdem spricht am Abend Fed-Chef Jerome Powell.

Düsseldorf Die Verbraucherpreise im Euro-Raum sind für Anleger an diesem Mittwoch das wichtigste Thema. Nachdem die deutsche Inflationsrate laut Daten vom gestrigen Dienstag auf 10,0 Prozent gesunken ist, veröffentlicht heute das europäische Statistikamt Eurostat die Daten für den Euro-Raum.

Der Dax reagierte gestern kaum auf die sinkende Inflationsrate in Deutschland und notierte zum Handelsschluss 0,2 Prozent niedriger bei 14.355 Punkten. Am Montag hatte der Dax rund ein Prozent verloren. An diesem Mittwochmorgen steht der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen mit 14.425 Zählern rund ein halbes Prozent im Plus.

Für Anleger stehen am heutigen Mittwoch neben den Euro-Inflationszahlen weitere Konjunkturdaten und eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Fokus. Letzterer könnte Einblicke über das Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die Inflation geben. Heute entscheidet sich zudem, ob sich die Schätzungen bei der Wirtschaftsentwicklung der USA im dritten Quartal bestätigen.

