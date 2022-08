Anleger blicken heute vor allem auf die europäischen Inflationsdaten für den August. Ausbleibende Gaslieferungen durch Nord Stream 1 bereiten Sorge.

Düsseldorf Am heutigen Handelstag steht wieder die Marke von 13.000 Punkten im Fokus. Während der Dax gestern zwischenzeitlich darüber notierte, beendete er den Handel bei 12.961 Zählern. Es war ein Plus von 0,5 Prozent zum Schlusskurs am Montag. Auf außerbörslichen Plattformen notiert das Börsenbarometer am Mittwochmorgen vorbörslich fester.

Damit erholt sich der deutsche Leitindex etwas von seinem Kurssturz um 500 Punkte am Freitag. Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, hatte die Finanzmärkte auf einen langen Kampf gegen die Inflation eingestimmt.

Die Anleger in den USA befürchten nun weitere aggressive Zinserhöhungen der Fed – vor allem, nachdem es am Dienstag erneut gute Wirtschaftsdaten gegeben hat. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von einem Prozent.

Heute stehen in erster Linie die Inflationsdaten für den Euro-Raum auf dem Plan, die Eurostat am Vormittag veröffentlichen wird. Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen