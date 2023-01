Vor geldpolitischen Entscheidungen wichtiger Notenbanken sind die Anleger vorsichtig. Am Dienstag werden mehrere Konjunkturdaten veröffentlicht.

Düsseldorf Vor den erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) sind die Anleger in Europa mit Zurückhaltung unterwegs. Der deutsche Leitindex Dax ging zum Wochenstart 0,2 Prozent schwächer mit 15.126 Zählern aus dem Handel. Kurzzeitig war der Leitindex am Montag sogar unter 15.000 Zähler gefallen. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der Dax am Dienstagmorgen vorbörslich im Minus.

„Diese Woche könnte der Auslöser sein, der die Rally in diesem Monat zum Platzen bringt und den Markterwartungen eine Dosis Realismus einflößt“, sagte Michael Hewson, Marktanalyst beim Online-Broker CMC Markets.

Marktteilnehmer gehen fest davon aus, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen am Mittwoch um 25 Basispunkte und die Europäische Zentralbank (EZB) sowie die Bank of England am darauffolgenden Tag die Zinsen um jeweils 50 Basispunkte nach oben setzen werden.

