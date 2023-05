Im Fokus der Anleger stehen heute Zahlen zur deutschen Inflation und dem US-Konjunkturbericht. Sie erlauben Rückschlüsse über die Wirtschaftslage in Europa und den USA.

Frankfurt, Düsseldorf Über der runden Marke von 16.000 Punkten ist die Luft für den deutschen Leitindex derzeit zu dünn. Nachdem der Dax am Pfingstmontag verhalten in die Woche gestartet war, lag der er am Dienstag zeitweise klar über dieser Schwelle, ging letztlich aber mit einem Abschlag von 0,27 Prozent auf 15.908,91 Punkte aus dem Handel.

Hoffnungen auf einen Boom bei der Künstlichen Intelligenz (KI) hatten die Börsen nach Stunden stockenden Handels zeitweise ins Plus gehievt. Bremsend wirkten hingegen weiterhin die Sorgen um den Streit über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze. Anleger warten ab, bis dem unlängst erzielten Kompromiss im US-Schuldenstreit am Mittwoch auch der US-Kongress zustimmt.

