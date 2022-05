Börse am 31. Mai Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Wie werden sich die Anleger am heutigen Börsentag verhalten? Von Konjunkturseite werden weitere Daten zur Inflation veröffentlicht – diesmal für den Euro-Raum.

Düsseldorf Die hohe Inflationsdynamik in Deutschland und der Euro-Zone treibt die Erwartungen an künftige Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB). In Deutschland ist die Inflationsrate mit 7,9 Prozent auf den höchsten Stand seit fast 50 Jahren gesprungen. Der Anstieg war noch höher als erwartet. Werden diese Daten heute an der Börse nachwirken?

Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax vor dem Handelsstart am frühen Dienstagmorgen leicht im Minus. Gestern war der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent gestiegen.

Am heutigen Dienstag wird die europäische Statistikbehörde Eurostat ihre Schnellschätzung für die Inflation im Euro-Raum für den Mai veröffentlichen.

Bei den Unternehmen steht die Immobilienbranche im Fokus. Der Konzern Vonovia präsentiert seine Jahreszahlen und gibt einen Ausblick auf 2022/2023. Vonovia ist zudem wichtigster Aktionär bei der Adler Group. Diese hatte am gestrigen Montagabend nachbörslich Zahlen für das erste Quartal vorgelegt.

