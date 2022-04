Börse am 4. April Acht Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Der Dax dürfte kaum verändert in die neue Woche starten. Neben den geopolitischen Unsicherheiten stehen vor allem neue Konjunkturdaten im Fokus der Anleger.

Düsseldorf Nach einigen turbulenten Handelswochen in Folge hat der Dax zuletzt wieder einen stabileren Boden gebildet. Der deutsche Leitindex zeigte sich in der vergangenen Woche zwar wechselhaft, notierte auf Wochensicht aber insgesamt kaum verändert.

Auch zum Handelsstart am Montagmorgen dürfte es keine besonderen Bewegungen geben. Das Börsenbarometer wird auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht über dem Schlusskurs vom Freitag erwartet. Dieser lag bei 14.446 Punkten.

Die Situation in der Ukraine bleibt weiter ein bestimmendes Themen an der Frankfurter Börse. Führende Politiker in Europa fordern nach den schrecklichen Bildern aus Butscha weitere Konsequenzen für Russland. Auch die Debatte über einen gesamten Kaufstopp russischer Energie wird intensiv geführt.

Diverse Konjunkturdaten könnten am Montag den Handel bewegen, etwa neue Zahlen zur Entwicklung der Erzeugerpreise in der Euro-Zone. Unternehmensseitig sind kaum Impulse zu erwarten. Spannend dürfte die Rückzahlung einer russischen Staatsanleihe werden. Das Volumen beträgt rund zwei Milliarden Dollar.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen