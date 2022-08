Börse am 4. August Sechs Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Zahlen, Zahlen, Zahlen: Die Bilanzsaison sorgt für jede Menge Impulse für den Dax-Handel. Nach dem freundlichen Mittwoch steht den Märkte ein bewegter Tag bevor.

Düsseldorf Der Dax steht im Bann der Zahlen. Am Donnerstag setzen sich die Quartalsberichte mehrerer deutscher Börsengrößen fort – ein abwechslungsreicher Handelstag steht bevor. Am Mittwoch hatte eine bewegte Nachrichtenlage den deutschen Leitindex steigen lassen, der Dax ging ein Prozent höher bei 13.583 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel.

Die Vorgaben aus Übersee sind ebenfalls freundlich. In den USA schlossen die großen Indizes deutlich im Plus, allein die Nasdaq konnte 2,6 Prozent zulegen. Auch die wichtigsten asiatischen Börsen liegen im laufenden Handel in der Gewinnzone. Vorbörslich zeigt sich daher auch deutsche Anleger in Kauflaune, der Dax notiert im frühen Handel knapp ein halbes Prozent stärker.

Das Interesse der Anleger dürfte sich auch heute vor allem auf die zahlreich veröffentlichten Quartals- und Halbjahreszahlen der Unternehmen richten. Wie stark machen sich Inflation, Ukrainekrieg, Liefer- und Rohstoffengpässe bemerkbar?

