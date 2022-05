Börse am 4. Mai Sieben Punkte, die für Anleger heute wichtig sind

Im Fokus der Anleger dürften ein Bericht über einen Boykott für russisches Öl sowie die Zinsentscheidung der Fed stehen. Zudem veröffentlichen mehrere Konzerne ihre Zahlen.

Düsseldorf Der Mittwoch an den Börsen wird vor allem vom Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed geprägt. Erwartet wird eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt, die höchste seit mehr als zwei Jahrzehnten. Das wird auch den Dax beeinflussen, und das schon im Vorfeld: für gewöhnlich ist der Handel mit Blick auf den Zinsentscheid verhalten. Es sei denn, die Märkte haben die Entwicklung bereits eingepreist.

Am Dienstag ging der deutsche Leitindex nach Verlusten zum Wochenstart mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 14.039 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel. Nun geht es darum, ob sich in der ohnehin impulsreichen Quartalssaison ein dauerhafter Trend etablieren kann. Vorbörslich bewegt sich der Dax am Mittwoch auf außerbörslichen Handelsplattformen nahezu unverändert.

